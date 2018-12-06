القبض على 3 متاجرين بالمخدرات بينهم امرأة في كركوك

2018/12/07 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب قائد خطة فرض القانون، إلقاء القبض على 3 متلبسين بالمتاجرة بالمواد المخدرة في أحد أحياء كركوك وفق معلومات استخبارية دقيقة.

وقال اللواء الركن معن السعدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أبطال فرض القانون تمكنوا من القبض على ثلاثة متلبسين بينهم امرأة وبالجرم المشهود بتجارة المواد المخدرة (كرستال) وهم الان رهن التحقيق بعد تنفيذ واجب وفق معلومات استخبارية استهدفت المجرمين بأحد الدور السكنية في مدينة كركوك”.

وأضاف، ان “أمن وسلامة مواطني كركوك هي أولوية مطلقه وسنقتص من اي نفر ضال يحاول المساس بأمن كركوك ومواطنيها الكرام”.

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