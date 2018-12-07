في واشنطن.. ترحيب بترشيح مسرور بارزاني وتفاؤل حيال بغداد

2018/12/07 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف السيناتور الجمهوري أنه سبق له وان زار اقليم كوردستان، وقال إنه يحب الشعب الكوردي.

وتابع مشيراً الى الكورد "أنا فخور بالشراكة التي أقمناها لسنوات عديدة وأتمنى لهم الخير".

وقال ايضا إنه سعيد لأن الكورد اصبحوا "جزءا من الحكومة العراقية..



وانا سعيد لان رئيس الوزراء العراقي الجديد (عادل عبد المهدي)" يكترث لشعب كوردستان مثلما هو الحال بالنسبة للسنة والشيعة.

هذا ولا يزال عبد المهدي يواجه تحديات حول اكمال تشكيلته الحكومية لاسيما الانقسام الكبير بين مختلف القوى حول اسماء المرشحين وخصوصاً للداخلية والدفاع.

وسبق أن قال مسرور بارزاني إن الإقليم يدعم عبد المهدي خاصة في معالجة المشكلات الشائكة بين اربيل وبغداد عبر المفاوضات والحوار.

وقالت النائبة الجمهورية الامريكية البارزة إليانا روس ليتينن لكوردستان 24 إن الكورد حلفاء جيدون لواشنطن وهم "عامل للتغيير الايجابي".

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