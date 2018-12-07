البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة يبدأن بإعادة  تأهيل أقدم كنيسة في بغداد

2018/12/07 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، الشروع بإعادة تأهيل كنيسة مريم العذراء اقدم كنيسة في العاصمة بغداد من خلال التعاون مع البنك المركزي العراقي وصندوق المبادرات المجتمعية “تمكين”.وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل في بيان تلقت /المعلومة نسخة منه عقب اجتماعه مع اللجنة المكلفة بالإشراف على الكنيسة من قبل […]

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