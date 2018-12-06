وزير خارجية كوريا الشمالية يؤكد التزام بلاده بنزع السلاح النووي

2018/12/07 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونج هو، الجمعة، بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، إن التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي، والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لم يتغير.

والصين هي أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لبيونجيانج برغم غضبها بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وتحسنت العلاقات في العام الماضي بعد إصلاح علاقات بيونجيانج مع سول وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، بشأن اجتماع الوزيرين، إن ري أشار إلى أن كوريا الشمالية تأمل في بناء “ثقة متبادلة مطلوبة” مع الولايات المتحدة و”المضي في نفس الاتجاه”.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله، “يتعين أن تواصل الصين وكوريا الشمالية دفع شبه الجزيرة الكورية نحو نزع السلاح النووي”.

ويغادر ري الصين غدا السبت، وزار سوريا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

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