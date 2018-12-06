2018/12/07 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ كركوك أعلن قائد خطة فرض القانون في محافظة كركوك معن السعدي، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود بينهم إمرأة في مركز محافظة كركوك.وقال السعدي في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “ابطال فرض القانون، تمكنوا من القبض على ثلاثة متلبسين بينهم امرأة وبالجرم المشهود بتجارة المواد المخدرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات بينهم إمرأة في كركوك) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات بينهم إمرأة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).