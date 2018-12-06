أيمن عبد الخالق - لماذا تحارب الرأسمالية العقل الإنساني- 3

2018/12/07 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أيمن_عبد_الخالق "إذا أردت أن تكون تافها، فما عليك إلا أن تدير ظهرك للاخرين"....كارل ماركسأشرنا في المقالة السابقة إلى أنّ الطبقة الرأسمالية المالكة لرؤوس الأموال، وبالاستعانة بالطبقة البرجوازية الفاعلة في الغرب، كما استغلت العلماء، ومراكز البحث العلمي التكنولوجي، في السيطرة على وسائل الانتاج، وفرض سلطتها على المجتمعات الغربية، فقد استغلت أيضا المفكرين الغربيين، في محاربة العقل الإنساني، وتشويه المنطق العقل......

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