2018/12/07 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر اشتعلت مواجهة ديربي الرياض بين فريق الهلال والنصر في الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبكراً.

يدخل النصر مباراة قمة الرياض أمام الهلال، في أسوأ ظروف يمكن أن يخوض بها مباراة مهمة ومصيرية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.



اختيارات المحررين أزمة إيسكو مع الريال | ما هي الأندية المهتمة بضمه، وهل برشلونة الأنسب لقدراته؟ قرعة نهائي دوري أمم أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، النظام والمنتخبات المتأهلة قرعة تصفيات أمم أوروبا 2020 | الموعد، القنوات الناقلة، أين ستقام وأكثر من ذلك كل ما تريد معرفته عن العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي: متى ستبدأ؟ وما هي المدة التي ستستغرقها؟

وبدأ الحديث عن هذه المواجهة مبكراً، بعدما سار الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال بجانب مدرج جمهور ناديه، وظهر تسجيل مصور وهو يقول "ديسمبر" وذلك خلال الشهر الماضي، هو ما فسره البعض بمباراة ديربي الرياض أمام النصر.

وتحول الأمر إلى حالة جدل بين بن فيصل ورئيس النصر سعود آل سويلم، عبر حساباتهم بتويتر وكذلك بتصريحاته النارية.

جارديم يُغادر الرياض وإدارة #النصر تنتظر الرد النهائي.https://t.co/NT2XjVzaYz pic.twitter.com/Xv92oaPmK1

— موقع قول السعودي (@GoalSA) December 5, 2018الأمر لم يتوقف عند الهلال فقط، وعلق الدولي المغربي نور الدين أمرابط في تصريح تلفزيوني عقب مباراة فريقه بالجولة التاسعة ساخراً فيها من ركلات الجزاء التي تم احتسابها لصالح الهلال.

ووصف أمرابط الفريق الهلالي بالمحظوظ بسبب ضربات الجزاء التي احتسبت له خلال 9 جولات مضت من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتناقل النصراويون حينها ذلك التصريح، بينما رأى الهلاليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الرد الأمثل على ما قاله نجم منتخب المغرب سيكون في الثامن من ديسمبر.

ومن المنتظر أن تكون المباراة قوية جداً في أرض الملعب، نظراً لآنها ستكون من أغلى المباريات في قيمة اللاعبين السوقية في القارة الصفراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديربي الرياض - تصريحات اشعلت مباراة الهلال والنصر مبكراً) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديربي الرياض - تصريحات اشعلت مباراة الهلال والنصر مبكراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).