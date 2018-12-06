فلاح مندب رئيساً للهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد

2018/12/07 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اختير فلاح مندب، اليوم الجمعة، رئيسا للهيئة الادارية لنادي امانة بغداد في انتخابات النادي التي جرت اليوم.وقال مراسل "الغد برس"، إن الهيئة الادارية المنتخبة لنادي أمانة بغداد اختارت فلاح مندب المسعودي رئيساً للهيئة الإدارية للنادي، ومحمد فرحان لنائب رئيس النادي.

وأضاف أنه تم اختيار مزهر عبد الحسن امين سر النادي، وعادل جبار، امين مالي للنادي، والاعضاء كريم حمد، وآزاد نامق، وأحمد عزت، ونشأت عزيز.

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