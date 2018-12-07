المرجعية الدينية تحذر من العنف السياسي وتدعو العشائر لتخلي عن الممارسات غير الشرعية

2018/12/07 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، من تحول العنف السياسي الى اداة لتهديد الخصوم ومحاربتهم، فيما دعت العشائر للتخلي عن الممارسات غير الشرعية والقانونية.

وقال عبد المهدي، خلال خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف في كربلاء، وتابعتها "الغدير": "نجدد التأكيد على ضرورة تخلي بعض العشائر عن الممارسات غير الشرعية وغير القانونية".



وأعتبر ممثل المرجعية العليا إن "اجلاء العوائل من مناطق سكناها والنهوة أمور بعيدة عن الاسلام والاعراف العشائرية". وحذر الكربلائي من "العنف السياسي كتهديد وقتل الخصوم ومحاربتهم".انتهى/ mw

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