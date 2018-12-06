هاليفاكس: أسعار المنازل البريطانية تنمو بأبطأ وتيرة في 6 سنوات

2018/12/07 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للمرة الثالثة في آخر 4 أشهر خلال نوفمبر الماضي، بينما نمت بأبطأ وتيرة في 6 سنوات على أساس سنوي في أحدث إشارة على التباطؤ الذي بدأ في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "هاليفاكس" لرصد أسعار المنازل بالمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأسعار تراجعت بنسبة 1.4% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري قابل نمو بنحو 0.7% في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سوف ترتفع بنحو 0.3% خلال نوفمبر.

لكن على أساس سنوي، فشهدت أسعار المنازل البريطانية تباطؤاً في وتيرة النمو لترتفع بنسبة 0.3% في نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 ومقابل نمو بنحو 1.5% في أكتوبر السابق له.

وأوضح البيان أنه على الرغم من أن هذه الزيادة في أسعار المنازل على أساس سنوي هي الأدنى في نحو 6 سنوات لكنها لا تزال في نطاق توقعاتهم والتي تتراوح بين 0% إلى 3% لعام 2018 بأكمله.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة، فبلغ 224.58 ألف جنيه إسترليني خلال نوفمبر الماضي مقابل 227.69 ألف إسترليني المسجلة في أكتوبر السابق له.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.2% ليسجل 1.2752 دولار.

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