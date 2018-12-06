هاليفاكس: أسعار المنازل البريطانية تنمو بأبطأ وتيرة في 6 سنوات

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "هاليفاكس" لرصد أسعار المنازل بالمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأسعار تراجعت بنسبة 1.4% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري قابل نمو بنحو 0.7% في الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سوف ترتفع بنحو 0.3% خلال نوفمبر.
لكن على أساس سنوي، فشهدت أسعار المنازل البريطانية تباطؤاً في وتيرة النمو لترتفع بنسبة 0.3% في نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 ومقابل نمو بنحو 1.5% في أكتوبر السابق له.
وأوضح البيان أنه على الرغم من أن هذه الزيادة في أسعار المنازل على أساس سنوي هي الأدنى في نحو 6 سنوات لكنها لا تزال في نطاق توقعاتهم والتي تتراوح بين 0% إلى 3% لعام 2018 بأكمله.
وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة، فبلغ 224.58 ألف جنيه إسترليني خلال نوفمبر الماضي مقابل 227.69 ألف إسترليني المسجلة في أكتوبر السابق له.
وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.2% ليسجل 1.2752 دولار.
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