تحالف النصر| يدعو عبد المهدي إلى عدم الاستجابة للرغبات الشخصية

2018/12/07 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدَ ائتلافُ النصرِ بزعامةِ حيدر العبادي أن القراراتِ التي اتخذتها الحكومةُ السابقةُ، من عمليات ِفرضِ القانون وغيرِها على اثرِ استفتاءِ اقليمِ كردستان، تمَ التصويتُ عليها

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