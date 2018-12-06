عطل في ذيل طائرة مالك ليستر تسبب في تحطمها

2018/12/07 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال محققون بريطانيون في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر الخاصة بمالك نادي ليستر سيتي، فيكاي سريفادهانابرابا، الخميس، إن عطلا ميكانيكيا في نظام الدوار الخلفي بذيل الطائرة أفقد القائد السيطرة عليها.

وتوفي رجل الأعمال فيكاي (60 عاما) إضافة لأربعة آخرين عندما تحطمت طائرته الهليكوبتر يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خارج استاد كينج باور مقر النادي بعد مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت هيئة التحقيقات في حوادث الطيران في بريطانيا في بيان يوم الخميس، أن دواسة بقمرة القيادة انفصلت عن ذيل الطائرة ما نتج عنه فقدان التحكم في الطائرة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات ستستمر لتحديد عوامل أخرى ربما تسببت في الحادث.

وخلال 8 سنوات استحوذ فيها فيكاي على النادي نجح ليستر سيتي في تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت حين فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016.

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