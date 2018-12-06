نائب عن البناء: الخلافات حول الكابينة الوزارية عطلت عمل البرلمان

2018/12/07 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعتبر النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الجمعة، أن ازمة التشكيلة الوزارية أحدثت فجوة عطلت عمل المؤسسة التشريعية وجعلت جلساتها شكلية فقط.وقال البلداوي، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (7 كانون الاول 2018)، “في الوقت الذي يتطلع فيه أبناء شعبنا العزيز إلى الرفاه وتقديم الخدمات وتحقيق الأمن والإستقرار وإعادة […]

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