انتخاب الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد

2018/12/07 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت امانة بغداد، الجمعة، اختيار الهيئة الادارية الجديدة لنادي الامانة خلال المؤتمر الانتخابي للنادي الذي جرى صباح اليوم.وذكرت مديرية العلاقات والاعلام، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (7 كانون الاول 2018)، أن “نادي امانة بغداد اجرى مؤتمر انتخابي اليوم، لاختيار الهيئة الادارية الجديدة بحضور (245) من اصل (283)، ممثلاً عن […]

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