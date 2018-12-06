2018/12/07 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب بهاء النوري للعهد: هناك عزم من قبل الكتل على تمرير باقي الكابينة الوزارية في جلسة الاحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/12/07 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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