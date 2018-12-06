ممثل السيستاني: اجلاء العوائل والنهوة امور بعيدة عن الاسلام والوطنية

2018/12/07 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادانتقد ممثل المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الجمعة، النزاعات العشائرية وماتعرف بـ" الدكات" و"النهوة"، داعيا العشائر الى الكف عن الظلم، فيما اعتبر إجلاء العوائل عن مناطق سكناها و"النهوة" أمور بعيدة عن الاسلام والاعراف العشائرية.ودعا الكربلائي "العشائر العراقية بالكف التام عن جميع الممارسات المخالفة للتعاليم الشرعية والوطنية والتي انتشرت في الفترة الأخيرة في وسط وجنوب العراق"، مبيناً أن "هذه الظواهر تمثل ظلم وتعدي على حدود الله".

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