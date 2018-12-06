أميركا تفشل بمشروع قرار يدين “حماس” في الأمم المتحدة

2018/12/07 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد فشلت الولايات المتحدة الأميركية، في حملتها لإدانة حركة المقاومية الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك لفشل مشروع القرار بجمع العدد الكافي من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وكتبت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إلى الدول الأعضاء يوم الإثنين الماضي، لتحثهم على التصويت لصالح مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة محذرة إياهم قائلة […]

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