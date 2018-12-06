مراسلنا: الوضع في الموصل ينذر بكارثة حال استمرار الأمطار

2018/12/07 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسل الغد في أربيل صهيب الفهداوي، بانهيار 30 منزلا، فضلا عن إغراق 10 أحياء في جانبي الموصل الأيمن والأيسر جراء الأمطار الغزيرة، حيث قضى السكان ليلتهم مشتتين خوفا على حياتهم.

وأضفاف الفهداوي، أن الوضع في المدينة ينظر بكوارث كبيرة، إذا استمر الحال على ما هو عليه، ولم تدخل الجهات المعنية لحله.

وكان محافظ نينوى قد أشار إلى أن عدة مناطق في المحافظة تعرضت للغرق جراء السيول، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني تقوم بإجلاء العوائل إلى مناطق أقل ضررا حفاظا على سلامتهم، كما أعلنت السلطات هناك حالة الاستنفار لمعالجة آثار السيول والأمطار الغزيرة.

مزيد من التفاصيل مع الإعلامي أحمد بصيلة.

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