2018/12/07 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكدت مصادر مطلعة أن سعود القحطاني المستشار السابق لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان أشرف شخصياً على تعذيب ناشطات سعوديات.ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها “مجموعة من المحققين عذبوا أربع ناشطات من خلال التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد في الفترة بين أيار وآب الماضيين في منشأة احتجاز غير رسمية في مدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصعق الكهربائي والجلد..



وسائل عدة يتبعها النظام السعودي في تعذيب الناشطات alansaar.

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