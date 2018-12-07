كشف إسرائيل لأنفاق حزب الله ضربة قويّة للاستراتيجية الإيرانية

2018/12/07 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – اعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن حزب الله تلقى مع إيران ضربة قويّة في أعقاب إعلان إسرائيل عن كشف مجموعة من

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