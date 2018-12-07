القبض على اخطر إرهابي في أيسر الموصل

2018/12/07 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية تلقت "الغدير" نسخة منه ان " مفارز ها ألقت القبض على مجهز الأسلحة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الفيصلية بالجانب الأيسر من الموصل اثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته".وأضاف البيان إن الإرهابي كان من ابرز العناصر التابعة لعاصبات داعش ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".انتهى .ك ر

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