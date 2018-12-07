موسكو تخفض انتاج النفط مطلع عام 2019

2018/12/07 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واوضح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لمنظمة أوبك ولجنة المتابعة فيها أن "بلاده تأمل أن تخفِض إنتاجها من النفط بحجم 100-150 ألف برميل فقط في اليوم، نظرا لصعوبة زيادة تخفيض الإنتاج في موسم الشتاء".وقال الوزير في مؤتمر صحفي انه بشكل عام روسيا لديها في الشتاء ظروف مناخية خاصة لذلك يمكن ان ينخفض انتاج النفظ".وأوصى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لمنظمة “أوبك+” في فيينا بوقت سابق ، بتخفيض إنتاج النفط في النصف الأول من عام 2019.انتهى .ك ر

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