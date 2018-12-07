الجيش السوري| العثور على أسلحة وأدوية أميركية وصهيونية في ريفي دمشق والقنيطرة

2018/12/07 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَمكَّنَ الجيشُ من العثورِ على أسلحةٍ وأدويةٍ أميركيةِ وصهيونيةِ الصنعِ في ريفي دمشقَ الجنوبي الغربي والقنيطرةِ الشمالي.

وذكرت مصادرُ اعلاميةٌ أن الأسلحةَ تضمنت صواريخَ متنوعةً مضادةً

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