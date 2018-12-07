روما يزاحم أندية إنجلترا على فايجل

2018/12/07 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر كشفت صحف ألمانية أن روما هو أحدث الأندية المهتمة بضم يوليان فايجل، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، بعدما ارتبط اسمه بعدة فرق إنجليزية.

وتراجع دور فايجل مع دورتموند منذ وصول لوسيان فافر لتدريب الفريق الألماني، إذ لعب فقط سبعة لقاءات منذ بداية الموسم.

وقالت "بيلد" أن روما انضم للأندية التي تسعى لضم فايجل في يناير المقبل في ظل رغبته بتدعيم خط وسط الفريق بعد الإصابات المتتالية.



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تقرير | أوباميانج ..



شيء من هنري بحداثة 2018

سكولز يُكمل 🗣️ : العمل في يونايتد سيكون مختلفًا تمامًا بالنسبة لزيزوسيكون عليه أن يعيد بناء الثقة في الفريق الذي لا يقدم اداءً طيبًافي ريال مدريد كان هناك العديد من النجوم العظام بالفعل، الأمر كان صعبًا بعض الشي بالتأكيدلكن في مانشستر يونايتد سيكون عليه إعادة البناء من البداية pic.twitter.com/pQmqykU3ZF

— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 7, 2018تيفيز: خوض نهائي كوبا ليبرتادوريس في إسبانيا يخدم ريفير بليت

ويغيب عن روما كلاً من دانييلي دي روسي ولورينزو بيليجريني في الفترة الأخيرة، ولم يتعافى خافيير باستوري إلا مؤخراً من إصابته.

وذكرت الصحيفة أن فايجل يرغب بمغادرة دورتموند والانضمام لفريق يضمن له المشاركة الأساسية لاستعادة مكانته في تشكيلة المنتخب الألماني.

وارتبط اسم فايجل بكلاً من أرسنال وليفربول وعدة أندية أخرى أبدت اهتماماً بلاعب الارتكاز الألماني الشاب في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن فايجل كان انضم لصفوف دورتموند في 2015 قادماً من 1860 ميونخ وتحول لأحد أعمدة الفريق الأساسية في السنوات الماضية.

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