RT توثق عملية لتحرير مدنيين من داعش

2018/12/07 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصدت قناة آرتي تمكن قوة خاصة من قوات سوريا الديمقراطية خلال تحريرها ثلاثمئة مدني من سكان بلدتي السوسة وهجين في ريف دير الزور الشرقي، من قبضة تنظيم داعش.

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