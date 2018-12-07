2018/12/07 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تاريخ النشر:07.12.2018 | 11:29 GMT |

آخر تحديث:07.12.2018 | 11:31 GMT | الرياضة

youtube

كشف تقرير صحفي عن فضيحة كبيرة ارتكبها عدد من لاعبي أرسنال الإنجليزي، قبل بداية الموسم الحالي خلال إحدى الحفلات في شهر أغسطس الفائت.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن سبعة من لاعبي أرسنال كانوا خلال الحفلة يستنشقون غاز أكسيد النيتروز (مسموح بيعه في بريطانيا للأشخاص البالغين) الذي يتسبب في فقدان الوعي واختلال ضربات القلب وقد يؤدي للموت، وحدثت بالفعل بعض هذه الأعراض مع مسعود أوزيل وماتيو جندوزي.

إقرأ المزيد

وأظهرت الصحيفة مقطع فيديو للاعبين وهم يستنشقون الغاز عبر البالونات الهوائية، وقد ظهرت عليهم علامات الضحك وفقدان الوعي تدريجيا.

ولاعبو أرسنال السبعة المشاركون في الحفل حسب الصحيفة هم: الألماني مسعود أوزيل، والفرنسي ألكسندر لاكازيت، والأرمني هينريك مخيتاريان، والفرنسي ماتيو جندوزي، والألماني شكودران موستافي، والغابوني بيير أوباميانغ، والبوسني سياد كولاسيناك.

وتتناقض هذه الحفلة مع أسلوب مدرب المدفعجية، الإسباني أوناي إيمري، والمشهور بانضباطه في الفرق التي يقودها.

المصدر: وكالات

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. فضيحة مدوية للاعبي أرسنال) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. فضيحة مدوية للاعبي أرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).