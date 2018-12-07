القبض على مجهز الأسلحة لخلايا داعش الارهابي في أيسر الموصل

2018/12/07 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ان مفارزها "ألقت القبض على مجهز الاسلحة لخلايا داعش الارهابية في منطقة الفيصلية بالجانب الايسر من الموصل اثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته".وبين ان المتهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

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