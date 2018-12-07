2018/12/07 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل إنتر ميلان، ضيفًا ثقيلًا، اليوم الجمعة، على نظيره يوفنتوس، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار الجولة الـ 15 من عمر الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 40 نقطة، أما إنتر ميلان يأتي ثالثًا برصيد 29 نقطة.ونشرت صحيفة “توتو سبورت”، التشكيلة المتوقعة للفريقين، وجاءت كالتالي:

يوفنتوس: تشيزني – دي تشيليو – جورجيو كيليني – بونوتشي – كانسيلو – بليز ماتويدي – بيانيتش – بنتانكور – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو – ماريو ماندزوكيتش

إنتر ميلان: هاندانوفيتش – دي أمبروزيو – سكرينيار – دي فري – أسامواه – فيتشينو – بروزوفيتش – جواو ماريو – كيتا – ماورو إيكاردي – إيفان بيريسيتش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيلة المتوقعة لمباراة القمة في الكالتشيو) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيلة المتوقعة لمباراة القمة في الكالتشيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).