إيران تخسر جولة في صراع الهيمنة على وزارة الداخلية العراقية

2018/12/07 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدة وزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي متواصلة، وتحوّلت إلى مجال اختبار للقوة السياسية بين فرقاء العائلة السياسية الشيعية،

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