الاستخبارات العسكرية في الموصل تتدخل لاغاثة السكان من اثار السيول

2018/12/07 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تدخلت الاستخبارات العسكرية في مدينة الموصل، الجمعة، لاغاثة الاهالي من اثار السيول التي ضربت محافظة نينوى.وذكرت بيان للمديرية، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (7 كانون الاول 2018)، أن “مدير الاستخبارات العسكرية وجه فوج المهمات الاول لواء المهمات التابع للمديرية والمتواجد في الموصل بالاستنفار وبذل اقصى الجهود لمساعدة وانقاذ الاهالي جراء الامطار […]

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