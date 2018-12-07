مكافحة الإجرام تلقي القبض على 14 متهماً بسرقات مختلفة في كربلاء

2018/12/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على 14 متهماً بسرقات مختلفة.وقالت قيادة شرطة محافظة كربلاء في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه إن “مفارز مكافحة إجرام كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بإرتكابهم 8 سرقات ما بين دراجات نارية وستوتات في مناطق […]

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