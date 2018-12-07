الحدادي يستعد للرحيل عن برشلونة

2018/12/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بات لاعب برشلونة الإسباني، منير الحدادي، قريبًا من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، مع اقتراب نافذة الانتقالات الشتوية.اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية، ينتهي عقده مع البارسا بنهاية الموسم في يونيو 2019، ولم يجدده بعد.وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن “منير سيكون بإمكانه التفاوض بحرية للرحيل في غضون 25 يومًا”.ولم يصل […]

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