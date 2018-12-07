2018/12/07 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون استقبال وفد من حركة السترات الصفراء بعد طلب أفراد من الحركة مقابلته قبل يومٍ واحد من انطلاق مظاهرة في باريس احتجاجا على الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يرفض استقبال وفد من السترات الصفراء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يرفض استقبال وفد من السترات الصفراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).