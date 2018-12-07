مساعٍ برلمانية لاعتماد الأولية للأجور والعقود في التعيينات الحكومية

2018/12/07 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، على ضرورة اعتماد الأولية للأجور والعقود في اطلاق التعيينات الحكومية، فيما كشف عن لسعي لتقديم متهمين بالفساد الى المحاكم العراقية، على اثر اطلاق الدرجات الوظيفية لمحافظة نينوى.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي حضرته "الغدير"، الخميس، إنه "عندما بدأ اطلاق الدرجات الوظيفية لمحافظة نينوى بدا الفاسدون يعملون للحصول على هذه الدرجات الوظيفية ويحرمون من كان له وقفة حقيقة وجادة في نينوى بالأخص المحاضرين المجانيين الذين كان لهم دور كبير في انجاح العملية التربوية بالمحافظة". ودعا الشمري "الأجهزة الرقابية والمفتشين العامين في الوزارات وهيئة النزاهة بأن لا تسمح لهؤلاء بالحصول على الدرجات الوظيفية من أجل من اجل كسب جمهور اليها على حساب الاخرين". ودعا النائب عن محافظة نينوى الى "ضرورة اعتماد شروط على المتقدمين على التعيين وتكون الأولوية في التعيين للمحاضرين المجانيين والاجور اليومية والعقود الذين مضوا اكثر من خمس سنوات في العمل من دون تثبيت".انتهى/ mw

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