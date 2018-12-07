قنبلة موقوتة تهدد النساء بمرض خطير

2018/12/07 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعد “بودرة التلك” من أكثر المستحضرات التي تستخدمها النساء في مختلف أنحاء العالم، إما لهن بشكل خاص أو لأطفالهن، ولكن خبراء ومنظمات حكومية حذروا من خطورة هذه البودرة، وتسببها في زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.ودرست منظمة “كندا للبيئة والتغير المناخي”، التأثيرات المترتبة على استنشاق بودرة التلك أو وضعها على الجلد، وأصدرت تقريرا حذرت فيه […]

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