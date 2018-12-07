الجبهة التركمانية تقاطع جلسة استكمال الحكومة الاتحادية: العراق اخر بلد يحترم حقوقنا

وقال الصالحي في بيان اليوم، "اننا ومع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الانسان فانً التركمان في العراق يعتبرون بلدهم العراق اخر بلد يحترم فيه حقوق الانسان والتركمان بشكل خاص ، سواء كان تربويا او صحيا او سكنيا او انتهاكا لابسط المعايير"، مردفا بالقول ان "من حق الشعب التركماني ان ينتفض ويتظاهر بطريقته الخاصة".
واضاف ان " الجبهة التركمانية العراقية وقائمتها الانتخابية جبهة تركمان كركوك ، نرى ان هنالك انتقاما متعمدا ضد الجبهة التركمانية بابعادها من استحقاقها الانتخابي والقومي ولن نتشرف بحكومة خالية من الاستحقاق التركماني الاصيل من الكابينة الوزارية" .
واوضح الصالحي "اننا لن نشارك في اية جلسة تخلو من الاستحقاق التركماني"، داعيا "جميع النواب التركمان بعدم الجلوس في قاعة البرلمان اذا كانت خالية من استحقاقكم التركماني".
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