هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن حاجتها إلى موظفين

2018/12/07 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ديوان ومجلس محافظة البصرة لترشيح شخصيات مهنية وكفوءة ونزيهة لشغل وظائف في المنافذ.

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