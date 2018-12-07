العثور على كدس للعتاد والمتفجرات من مخلفات داعش الإرهابي بالأنبار

2018/12/07 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، من الوصول إلى مخبأ يضم كدس عتاد في الثرثار بمدينة الرمادي في الأنبار.

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