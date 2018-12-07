البرلمان العربي يعقد جلسته الإجرائية لانتخاب الرئيس ونوابه في القاهرة غدا

2018/12/07 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق غدا السبت 8 ديسمبر 2018 م ، جلسة البرلمان العربي الخاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى ـ بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

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