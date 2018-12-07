الإعلام الأمني: قتل إرهابي وجرح إثنين والقبض على آخر في صلاح الدين ونينوى

2018/12/07 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، قتل إرهابي وجرح إثنين آخرين والقبض على مطلوب بقضايا إرهابية والعثور على عبوات ناسفة في صلاح الدين ونينوى.وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه إن “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تتمكن من قتل إرهابي وجرح إثنين آخرين […]

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