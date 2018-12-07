اعتقال مجهز الاسلحة لخلايا داعش في أيسر الموصل

2018/12/07 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال مجهز الاسلحة لخلايا تنظيم داعش في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الاستخبارات العسكرية لفوج المهمات الاول لواء المهمات التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية القت القبض على مجهز الاسلحة لخلايا داعش الارهابية في منطقة الفيصلية بالجانب الايسر من الموصل”.

وأوضح البيان، ان “عملية الاعتقال تمت اثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته”، لافتا الى أن” المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

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