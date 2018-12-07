نائب يطالب بفتح الشوارع ورفع الكتل الكونكريتية في الكاظمية

2018/12/07 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر الفوادي، بفتح الشوارع ورفع الكتل الكونكريتية في مدينة الكاظمية.

وقال الفوادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التُجار وأصحاب المحلات والمركبات وغيرهم من اهالي منطقة الكاظمية المقدسة يشكون الأوضاع الاقتصادية والتجارية السيئة بسبب الإجراءات الأمنية غير المبررة في المدينة ومنها الكتل الكونكريتية”.

ودعا النائب، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى” تشكيل لجنة سريعة لإيجاد الحلول الناجعة لإعادة الحياة الاقتصادية والتجارية في هذه المدينة من خلال فتح الشوارع ورفع الكتل الكونكريتية”.

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