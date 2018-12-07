لجنة الاستئناف ترفض طلب بوكا جونيورز

2018/12/07 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان بوكا قد تقدم بطلب في الثلاثين من نوفمبر الماضي لإقصاء غريمه من المسابقة، بعد الأحداث التي سبقت إياب النهائي وأدت إلى تأجيله قبل نقله خارج الأرجنتين وتحديدا إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.وبذلك لم يبق أمام بوكا جونيورز سوى رفع الطلب لمحكمة التحكيم الدولي إن أراد الاستمرار في طلبه.

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