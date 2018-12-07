الإصابة تحرم أرسنال من هولدينج لنهاية الموسم

2018/12/07 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن نادي أرسنال الإنكليزي، اليوم الجمعة، انتهاء موسم لاعب كرة القدم روب هولدينج لتعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.وقال النادي في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الفحوصات الطبية أكدت إصابة اللاعب هولدينج بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإنكليزي".ولم يكشف النادي عن مدة غياب هولدينج، إلا أن صحيفة "ميرور" أشارت إلى أنه سيغيب عن الملاعب 9 شهور لينتهي الموسم الحالي بالنسبة له.ويوم الأربعاء الماضي، تعادل أرسنال مع مانشستر يونايتد، بهدفين لكل منهما حيث لم يتمكن هولدينج من استكمال اللقاء للإصابة.

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