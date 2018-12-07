2018/12/07 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اكد اليوم تحالف البناء بقيادة هادي العامري وجود تفاهمات وتطورات جديدة تخص تمرير الوزارات المتبقية في الكابينة الحكومية بأغلبية الاصوات والكتل التي يضمها التحالف.وكشف النائب محمد كريم في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن ، أن “هناك تفاهمات جديدة ولقاءات عن طريق اطراف اخرى وليس بشكل مباشر بين قادة الكتل السياسية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد تطورات جديدة تخص الكابينات الوزارية هل تخلوا عن الفياض ام ماذا ؟ صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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