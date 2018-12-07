مقتل واصابة 3 عناصر من داعش في جبال حمرين

2018/12/07 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه، إن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل إرهابي وجرح اثنين آخرين بعد نصب كمين محكم لهم في سلسلة جبال حمرين.وفي شأن متصل، قال رسول، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى القت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة الفيصلية. انتهى ع.س

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