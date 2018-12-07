2018/12/07 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك تعلن عن استعدادها لخفض إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يوميا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تعلن عن استعدادها لخفض إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تعلن عن استعدادها لخفض إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).