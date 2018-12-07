2018/12/07 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تكشف التوقعات الجوية استمرار فرص تساقط الامطار في الاجزاء الشمالية والوسطى واجزاء من مدن فرات الاوسط حتى يوم الاحد القادم مع انخفاض درجات الحرارة في منتصف الاسبوع.وكشف المتنبىء الجوي صادق على صفحته في فيسبوك ان “الامطار حاليا قد تركزت على الوسط والشمال وفرصة الجنوب كانت هي الاقل والسبب هو تمركز …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات الطقس الى يوم الاحد توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة ابتداء من هذا اليوم صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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