2018/12/07 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو..
نشرة الحصاد - 6-12-2018
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الحصاد - 6-12-2018) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نشرة الحصاد - 6-12-2018
مصدر الفيديو: whEDTvE3NSs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الحصاد - 6-12-2018) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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