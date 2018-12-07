2018/12/07 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..وزير البلديات: وضعنا اللبنة الأولى لتنفيذ مشروع الماء البصرة الاستراتيجي الممول من القرض البريطاني

مصدر الفيديو: fv_jmsxeaiU

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